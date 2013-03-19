Арбузов: податок на депозити в Україні не вводитиметься

Національний банк України і уряд не планують вводити податок на депозити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

«Нацбанк і уряд не замислювалися над тим, щоб запроваджувати податок на депозити. Ми чудово розуміємо, чого варта довіра наших громадян, які сьогодні вкладають у банківську систему України в національній валюті досить велику кількість коштів і заощаджень, і роблять це в нацвалюті, що не може не радувати. Населення - наш основний кредитор», - сказав С.Арбузов.

Водночас він звернув увагу, що багато країн використовують політику оподаткування банківських депозитів.

Однак, за словами С.Арбузова, Україна такий податок не вводитиме.

Як раніше повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонував Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, яка дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і впровадити з 1 січня 2014 року 25%-й податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді процентів на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах.