Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1345/8,1380 грн/долл.

У вівторок, 19 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1250/8,1300, до 12:00 ціни піднялися 8,1310/8,1340. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1345/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/38, до 12:00 ціни підвищилися 0,2635/39. До закриття ціни досягли рівня 0,2636/40. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8450 (-0.0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2915/1,2970. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5120/10,5205, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5185/10,5285. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,5265/10,5370.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1230/8,1290, до 12:00 ціни підвищилися 8,1270/8,1310. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до таких значень 8,1260/8,1290 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5055/10,5150, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5290/10,5400. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,5185/10,5285.