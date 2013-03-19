Арбузов обіцяє прогнозований і зрозумілий курс гривні

Курс гривні у 2013 році буде прогнозованим і зрозумілим, а Національний банк не втручатиметься в процес курсоутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на прес-конференції у Кабінеті Міністрів.

«Курс гривні буде прогнозованим і зрозумілим, і ми не будемо штучним чином влазити в цей процес», - сказав С.Арбузов.

Водночас він підкреслив, що процес курсоутворення - це ринковий процес, і НБУ втручається лише тоді, коли в цьому є необхідність. Зокрема, минулого року обсяг таких втручань становив 8% від загального обсягу міжбанку.

Відповідаючи на запитання про те, якою буде позиція української сторони стосовно введення гнучкого курсу гривні, С.Арбузов ще раз зазначив: «МВФ вимагає девальвації й гнучкого курсу, але ми не будемо штучно влазити в процес. Це позиція уряду і Національного банку».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович доручив Національному банку України (НБУ) в 2013 році забезпечити низький рівень інфляції разом із гнучким валютним курсом. Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року, оприлюдненому на сайті уряду.

Згідно з планом дій, Національний банк спільно з Кабінетом міністрів України повинні забезпечити виважену політику для досягнення прогнозованого рівня інфляції протягом 2013 року. Також Нацбанк повинен забезпечити поступове підвищення дієвості використання процентної ставки як основного інструменту монетарної політики й гнучке управління обмінним курсом національної валюти.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, Україна в 2013 році має намір дотримуватися курсу на пом'якшення монетарної політики.

Довідка УНІАН. Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Нацбанк пояснює дефляцію 2012 року високою пропозицією продовольчих товарів.

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