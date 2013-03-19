Експерт: депозити у гривні компенсують втрати від девальвації та інфляції

Депозити в гривні залишаються одним з основних інструментів населення для компенсації втрат від девальваційних та інфляційних процесів і одержання додаткового доходу.

Таку думку висловив заступник начальника управління роздрібного та малого бізнесу «Індустріалбанку» Костянтин Варнін, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, за даними офіційної статистики Національного банку за січень-лютий 2013 року, сума депозитів фізичних осіб у національній валюті в українських банках зросла на 4,2%, або на 15,2 млрд грн, - до 381,4 млрд грн.

«Популярність гривневих депозитів серед населення на цей момент пов'язана з такими факторами: порівняно висока дохідність гривневих депозитів порівняно з валютними депозитами, зниження девальваційних очікувань населення, збільшення довіри населення до банківської системи, відсутність у населення альтернативних джерел отримання доходів та інструментів вкладення коштів у такі активи, як, наприклад, цінні папери у зв'язку з нерозвиненістю ринку цінних паперів в Україні», - коментує К.Варнін.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року вклади населення в національній валюті зросли на 6 млрд грн, тоді як валютні вклади - на 308,3 млн дол. Обсяг готівкових коштів фізичних осіб за вказаний період скоротився на 2,6% - до 198 млрд грн. Чистий попит населення на валюту трохи знизився - до 200 млн дол. порівняно з показником у 210 млн дол. у грудні 2012 року.

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