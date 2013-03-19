Законопроект про створення фінансової поліції вимагає більш чіткого опрацювання - Арбузов

Законопроект про можливе створення в Україні силового фіскального органу, підлеглого Президенту України - фінансової поліції, вимагає чіткого та ідейного опрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я бачив законопроект і працював із ним, але я знав, що він не готовий. Потрібно відпрацювати цей закон більш ідейно й чітко», - сказав С.Арбузов.

За його словами, уряд шукає можливості для того, щоб бізнес і фіскальні органи працювали прозоро й зрозуміло.

«Ми вивчаємо зарубіжний досвід, законодавчу базу. Робота йде. Але коли ця норма (про фінансову поліцію - УНІАН) буде прийнята - невідомо», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду ухвалив після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Раніше низка українських ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями щодо проведення фінансових розслідувань і підпорядковуватиметься безпосередньо Президенту України.