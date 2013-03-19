НАБУ: ставка за депозитами у гривні скоротилася до 11,71%, за кредитами - до 15,63%

Середньозважена процентна ставка за строковими депозитами у національній валюті скоротилася на 0,9 п.п. - до 11,71%, за кредитами - на 0,88 п.п. - до 15,63%, повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

На думку експерта НАБУ Діляри Мустафаєвої, зниження ставок за кредитами і депозитами в національній валюті при одночасному зростанні обсягів кредитів і депозитів є наслідком достатнього рівня ліквідності в банківській системі при одночасному збереженні слабкого попиту на банківські кредити. «Маючи ресурси, низький рівень інфляції і відносно стабільну ситуацію на валютному ринку, банки намагаються стимулювати внутрішній попит на кредити за рахунок зниження їх вартості», - коментує експерт.

Також повідомляється, що за попередніми даними Національного банку України, обсяг банківських кредитів в економіці України в лютому зріс на 0,7%, або на 5,98 млрд грн, тоді як за попередній місяць зростання становило 3,10 млрд грн. Зростання обсягів кредитування підприємств становило 5,33 млрд грн, водночас заборгованість за кредитами фізичних осіб скоротилася на 45 млн грн. На думку експертів НАБУ, зростання кредитного портфеля банківської системи підкріплене збільшенням клієнтських депозитів, обсяг яких у лютому виріс на 3,45 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів НАБУ, у січні зафіксовано зниження вартості ресурсів майже у всіх сегментах грошово-кредитного ринку, і банки продовжать знижувати ставки залучення коштів для поліпшення операційної прибутковості.

Банкіри прогнозують зниження ставок за короткостроковими вкладами до 15-17% вже навесні цього року.

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