Нафта дорожчає на статданих зі США і новинах із Кіпру

На світових торгах в середу, 20 березня, ціни на нафту зростають на статданих Американського інституту нафти (API) про запаси сировини в США.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,44 долара, або на 0,47%, - до 107,95 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,26 долара, або на 0,28%, - до 92,42 долара за барель.

За даними API, за тиждень, що завершився 15 березня, запаси нафти на гуртових складах США знизилися на 413 тисяч барелів. Аналітики прогнозували зростання запасів, передає Bloomberg.

Пізніше в середу свою оцінку представить Міненерго США.

Крім того, учасники торгів продовжують стежити за новинами з Кіпру. У вівторок увечері парламент країни проголосував проти введення податку на банківські депозити в якості умови отримання кредиту від ЄС у розмірі 10 мільярдів євро. Таким чином, подальше падіння цін на нафту обмежує впевненість учасників торгів у швидке вирішення всіх фінансових проблем Кіпру.