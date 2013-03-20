Кіпр відмовився від податку на вклади: євро обвалився, ціни на золото зростають

Парламент Кіпру у вівторок, 19 березня, відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку", що було умовою надання фіндопомоги ЄС і МВФ. Таким чином, ситуація на ринках продовжує залишатися напруженою та невизначеною.

Запропонований у суботу законопроект щодо порятунку економіки Кіпру передбачав списання 6,75% депозитів у банках країни, на яких знаходиться 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більших вкладів. Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників і поставило під загрозу існування фінансової системи Кіпру, пише ПРАЙМ.

Якщо банки Кіпру відкриються, а податок не приймуть, то з країни може початися масовий відтік депозитів.

Однак у середу стало відомо, що Європейський центробанк продовжить надавати необхідну ліквідність банкам Кіпру, а президенти Кіпру і Росії почали активні переговори щодо ситуації на острові. Кіпрська делегація на чолі з міністром фінансів країни Міхаліс Саррісом під час зустрічі з главою Мінфіну РФ Антоном Сілуановим в Москві в середу має намір попросити про кредит у кілька мільярдів євро в обмін на частку в банках і енергетичних активах острівної держави.

Зростання побоювань щодо Кіпру призвело до падіння як цін на нафту, ф'ючерс на нафту марки Brent опустився нижче 108 доларів за барель, і пари євро/долар, яка в середу торгується нижче 1,29.

Водночас, в середу ввечері будуть оголошені підсумки засідання ФРС. Експерти прогнозують, що ФРС залишить незмінними обсяги стимулюючих програм, що стане позитивною подією для ринків.

У той же час, невизначеність ситуації на Кіпрі підняла ціни на золото - до кінця торгів квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подорожчав на 6,7 долара, або на 0,4%, склавши 1611,30 долара за тройську унцію.

Зростання попиту на золото було також пов'язане із засіданням Комітету з відкритих ринків ФРС США, яке відбудеться у середу.

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