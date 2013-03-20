Мінфін Німеччини: поки незрозуміло, чи зможуть кіпрські банки відкритися знову

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле шкодує про рішення парламенту Кіпру відмовитися від введення податку на банківські депозити, передає ВВС.

Введення податку є умовою отримання екстреної фінансової допомоги від ЄС і МВФ.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF міністр заявив, що незрозуміло, чи зможуть кіпрські банки коли-небудь відкритися знову. В даний час банки на Кіпрі закриті і не відкриються до четверга. Шойбле також додав, що країні нема кого звинувачувати в «серйозній ситуації», яка склалася.

Нагадаємо, президент Кіпру заявив в неділю, що відмова від угоди з МВФ і ЄС призведе до банкрутства країни і можливого виходу з єврозони.

Між тим, законопроект про введення податку на банківські депозити у вівторок не підтримав жоден із парламентаріїв: 36 проголосували проти, ще 19 утрималися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кіпрський податок: і для України теж