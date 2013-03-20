«ПриватБанк» готовий запустити сервіс із продажу іменних залізничних квитків

Найбільша фінансова установа України за обсягом активів - «ПриватБанк» вже готовий запустити технологію продажу іменних залізничних квитків через Інтернет і точки обслуговування по всій країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, при придбанні квитків за допомогою сервісів «ПриватБанку» ім'я і прізвище пасажира автоматично передаватимуться в базу даних «Укрзалізниці», що значно прискорить обмін електронного квитка в касі та дозволить уникнути помилок під час введення даних клієнта.

«Всі наші системи повністю готові до впровадження продажу іменних квитків, до того ж, час на підбір маршруту і оплату поїздки в «ПриватБанку» після введення нового порядку не збільшиться», - цитує прес-служба керівника бізнесу «Електронні квитки» Кристину Кармазіну.

Також повідомляється, що у 2012 році за допомогою банку продано понад 670 тис. електронних квитків на транспорт, зокрема 540 тис. – на залізничний. За підсумками року обсяги продажу квитків через сервіси банку зросли у п'ять разів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України має намір найближчим часом завершити процедуру впровадження продажу залізничних квитків за паспортами. За словами міністра інфраструктури Володимира Козака, процес впровадження продажу квитків за паспортами практично завершився, але перервався через формування нового Кабінету Міністрів.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.