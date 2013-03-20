Міністр бюджету Франції пішов у відставку

Міністр бюджету Франції Жером Каюзак подав у відставку після того, як проти нього розпочали розслідування зі звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, раніше на сайті Mediapart було оприлюднено доповідь про те, що у міністра до 2010 року був секретний рахунок в швейцарському банку. Ж.Каюзак заперечує свою провину.

Як зазначається у заяві Єлісейського палацу, новим міністром бюджету стане міністр Європи Бернар Казнєв.

Ж.Каюзак відомий своєю жорсткою критикою тих, хто не дотримувався дисципліни і ухилявся від сплати податків.

У вівторок прокуратура повідомила про початок повного розслідування рахунку в швейцарському банку, яким, як вважають, міністр користувався для того, щоб приховати частину своїх доходів від податкових властей. Проте слідчі заявили, що у них недостатньо доказів, щоб зараз пред'явити міністрові звинувачення.

На сайті Mediapart зазначається, що існує запис телефонної розмови між Ж.Каюзаком і одним з його помічників, в якій міністр нібито висловлює занепокоєння існуванням рахунку у банку UBS. Повідомляється, що цей рахунок використовували для того, щоб переказувати гроші до Сінгапуру.

Ж.Каюзак назвав ці повідомлення "божевільними заявами", і розпочав судове переслідування сайту за наклеп.