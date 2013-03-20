Експерт очікує перерозподілу сфер впливу на фінансовому ринку України

На тлі високої конкуренції на ресурсному ринку і жорстких зовнішніх умов у 2013 році можливий перерозподіл сфер впливу на фінансовому ринку України. Таку думку висловили аналітики компанії «Українське кредитно-рейтингове агентство» (UCRA) в аналітичному огляді «Банківська система України - результати діяльності у 2012 році», підготовленому на замовлення Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно зі звітом, цього року очікується подальша консолідація банківського сектора за рахунок скорочення присутності іноземного капіталу, що, крім складнощів операційного середовища в Україні, зумовлено процесами реструктуризації на західних фінансових ринках. Зокрема, регулятивні вимоги до банків у країнах Західної Європи («Базель ІІІ») змушують банки оптимізувати інвестиційну політику.

На думку аналітиків компанії UCRA, на тлі скорочення присутності на ринку України банків з іноземним капіталом з'являється більше можливостей для динамічного розвитку банків, створених для обслуговування фінансово-промислових груп.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами банкірів, частка активів 10 найбільших банків України в активах банківської системи країни у найближчі п'ять років зросте до 80%, тоді як на 1 січня цей показник становив 50%. Водночас банкіри не бачать загрози в консолідації банківської системи і відході з ринку іноземних гравців, оскільки банківський сектор розвиватиметься і без західних технологій.