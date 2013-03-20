Столичні митники за рік втричі скоротили кількість оглядів вантажів

Співробітники Київської обласної митниці за рік втричі скоротили кількість митних оглядів, а також час оформлення імпортних та експортних операцій, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Зокрема, якщо в лютому 2012 року кількість оглядів становила близько 14% від загальної кількості митних операцій з оформлення вантажів, то в лютому 2013 року - лише 4,2%.

Водночас час проходження митних процедур при експорті скоротився до 46 хвилин, а при імпорті - до години, хоча ще рік тому ці процедури займали кілька годин.

За повідомленням Міндоходів, митники пояснюють удосконалення у своїй роботі переходом на так звану ризик-орієнтовану систему оцінки вантажів, перевірки достовірності декларування, правильності визначення митної вартості та надання пільг. Такий підхід дозволив лише в лютому скласти три протоколи про порушення митних правил і виправити показники митної вартості у 77 випадках.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявляв, що досвід роботи з ризик-орієнтованою системою оцінки трансакцій, випробуваний і успішно реалізовується органами податкової служби, буде поширений у митній службі.

У 2012 році співробітники столичної митниці оформили в цілому по Україні близько 3,3 млн декларацій. До того ж, у грудні 2012 року 60% митних декларацій були оформлені в електронній формі.