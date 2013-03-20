У 2013 році сфери впливу на фінринку України перерозподіляться

На тлі високої конкуренції на ресурсному ринку і жорстких зовнішніх умов в 2013 році можливий перерозподіл сфер впливу на фінансовому ринку України. Таку думку висловили аналітики компанії «Українське кредитово-рейтингове агентство» (UCRA) в аналітичному огляді «Банківська система України – результати діяльності в 2012 році», підготовленому на замовлення Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Відповідно до звіту, який має у своєму розпорядженні УНІАН, цього року очікується подальша консолідація банківського сектору за рахунок скорочення присутності іноземного капіталу, що, крім складнощів операційного середовища в Україні, зумовлене процесами реструктуризації на західних фінансових ринках. Зокрема, регулятивні вимоги до банків у країнах Західної Європи («Базель ІІІ») змушує банки оптимізувати інвестиційну політику.

На думку аналітиків компанії UCRA, на тлі скорочення присутності на ринку України банків з іноземним капіталом з'являється більше можливостей для динамічного розвитку банків, створених для обслуговування фінансово-промислових груп.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами банкірів, частка активів 10 найбільших банків України в активах банківської системи країни в найближчі п'ять років виросте до 80%, тоді як на 1 січня цей показник становив 50%. Разом з тим, банкіри не бачать загрози в консолідації банківської системи і виходу з ринку іноземних гравців, оскільки банківський сектор розвиватиметься і без західних технологій.