Відкриття міжбанку: долар зростає, євро падає

У середу, 20 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,1320/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2630/34, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,4835/10,4930. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,2897/99 (вівторок - 1,2937/39).

У вівторок, 19 березня, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1250/8,1300, на 12:00 ціни піднялися до 8,1310/8,1340. На час торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,1345/8,1380 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5120/10,5205, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5185/10,5285. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,5265/10,5370.