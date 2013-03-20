Кіпр і Росія не змогли домовитися про кредит

Глави Мінфінів Росії і Кіпру не прийшли до остаточного рішення щодо боргової проблеми острівної держави, переговори триватимуть в іншому місці, повідомив міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс, який очолює делегацію своєї країни під час візиту до РФ, повідомляє РІА «Новости».

"Переговори були досить конструктивними. Ми продовжимо переговори в іншому місці", - сказав Сарріс журналістам, виходячи з будівлі Мінфіну.

Глава Банку Росії Сергій Ігнатьєв та його заступник Сергій Швецов, вочевидь, також брали участь у переговорах, які тривали близько півтори години. Вони вийшли з будівлі невдовзі після міністра фінансів Кіпру.

Згідно з даними ЗМІ, крім пролонгації російського кредиту на 2,5 мільярда євро Кіпр просить про кредит у кілька мільярдів євро в обмін на частку в банках і енергетичних активах острівної держави.

"У нас була дуже хороша, конструктивна зустріч, дуже чесні переговори. Ми розуміємо, наскільки важка склалася ситуація. Ми продовжимо переговори, щоб знайти рішення, яке дозволить нам отримати підтримку від Росії, - сказав він. - Ми будемо тут доти, поки ми не досягнемо якої-небудь угоди ".

Парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку". Цей захід, на який уряд країни погодився піти для отримання кредиту від ЄС, викликав паніку серед вкладників і поставив під загрозу існування фінансової системи Кіпру. Після відмови парламенту підтримати "податок" влада острівної держави у середу проводить переговори з представниками ЄС і Росії, намагаючись врятувати країну від дефолту.

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