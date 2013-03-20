Фірташ: законопроект про трансферне ціноутворення може бути небезпечним для бізнесу

Законопроект про трансфертне ціноутворення вимагає подальшого обговорення і в нинішній редакції може бути небезпечним для бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Федерації роботодавців України, бізнесмен Дмитро Фірташ під час відвідування Запорізького титаномагнієвого заводу 19 березня.

«Що стосується трансфертного ціноутворення., ми не хочемо сказати, що це погана справа. Але вона має бути чітко обговорена, і тоді буде той результат, який необхідний. Ми зробили багато поправок до документа. У тому вигляді, в якому він є, — це небезпечно для бізнесу», - сказав Д.Фірташ.

Водночас він наголосив, що дискусія щодо законопроекту триває. «Це не кінець, тривають обговорення», - відзначив голова ФРУ.

Як повідомляв УНІАН, міністерство доходів і зборів готове до парламентської дискусії щодо законопроекту про трансфертне ціноутворення і відстоюватиме варіант документа, підготовлений міністерством і переданий до Верховної Ради. За словами міністра, норми законопроекту орієнтовані на ситуацію, яка склалася в Україні сьогодні. Більше того, міністерство, на думку О.Клименка, не може обмежитися пропонованими змінами, зокрема щодо офшорних юрисдикцій, оскільки в цьому випадку Кіпр і Швейцарія (особливо кантон Цуг), в яких зареєстровано багато структур, які мають стосунок до українських бізнесменів, не потраплять під дію закону. Раніше О.Клименко повідомляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу призводить до багатомільярдних втрат державного бюджету.

Довідка УНІАН. У грудні 2012 року Державна податкова служба, яка ввійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між зв'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн, де існує низький рівень оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн. грн на рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власного бізнесу, який готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми операції.

При цьому контроль, відповідно до законопроекту, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише в разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни й умов торгівлі стосовно різних операцій. Така угода, як передбачається, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення й ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект було обговорено і схвалено на засіданні Кабінету Міністрів.