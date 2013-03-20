Бізнесмен Боголюбов збільшив частку в капіталі «ПриватБанку»

Фізична особа-акціонер «ПриватБанку» до 18 березня збільшила частку участі в капіталі банку - до 33,9117%, йдеться в повідомленні фінансово-кредитної установи, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як уточнили агентству УНІАН у банку, свою частку участі в капіталі «ПриватБанку» наростив бізнесмен Геннадій Боголюбов.

Згідно з повідомленням, пакет акцій другої фізичної особи становить 33,7991%, а кіпрської Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

У банку зазначили, що «незначні коливання відбуваються за рахунок перерозподілу акцій з міноритарними акціонерами».

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку на початок 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,9%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.