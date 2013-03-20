З початку року кияни подали 7,7 тис. декларацій про доходи

З початку року мешканці столиці подали в податкові органи 7743 декларацій про доходи, задекларувавши 1,219 млрд грн, повідомили в УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

До того ж сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, становила 11,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису та відповідного програмного забезпечення.

Міністерство доходів і зборів України, до складу якого входить Державна податкова служба України, заявило про введення посиленого режиму роботи консультаційних служб для платників податків на час проведення деклараційної кампанії.

За станом на 1 березня 5 тис. киян задекларували 827 млн ​​грн доходів. Серед тих, хто задекларував доходи в січні-лютому, 48 мільйонерів, чиї доходи загалом становили 265 млн грн.