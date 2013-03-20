Міндоходів оцінить інвестпроекти на наявність ризиків

Міністерство доходів і зборів України має намір найближчим часом запровадити новий сервіс для іноземних інвесторів, пов'язаний з оцінюванням інвестиційних проектів на предмет їх відповідності українському законодавству і наявності ризиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«За допомогою звернення до Міндоходів інвестори не тільки одержать компетентний висновок про заплановану господарську операцію, але зможуть і перевірити своїх контрагентів на сумлінність», - відзначили в міністерстві.

Заяву можна відправити в паперовому та електронному вигляді із вказівкою назви підприємства, його місцезнаходження. До переліку необхідних до подачі документів входять копії документів, що засвідчують статус підприємства з іноземними інвестиціями, а також опис господарської операції, що проводиться чи запланована. У разі якщо є необхідність одержати інформацію про контрагентів, необхідно також надати їх реквізити.

Термін розгляду заявки, повідомляє Міндоходів, становитиме не більше 30 календарних днів. «Фахівці міністерства видадуть мотивований висновок про відповідність господарської операції податковому законодавству. При цьому обмін листами передбачає повну конфіденційність, а всі виявлені податківцями помилки можна буде виправити самостійно до моменту офіційного оформлення операції», - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що скористатися новою послугою міністерства може будь-яке підприємство з іноземними інвестиціями. Це, на думку податківців, дозволить підприємцям не тільки уникнути непорозумінь при тлумаченні норм українського законодавства, а й витрат на оплату фінансових санкцій у разі порушення законодавства.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко раніше заявляв, що 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викоренити корупцію у сфері сплати податків.

У 2012 році Міндоходів прийняло близько 5 тис. пропозицій від платників податків щодо лібералізації податкової системи України на 2014 рік, розглянуло і систематизувало їх.