Конституційна асамблея планує позбавити НБУ права законодавчої ініціативи
16:10, 20 березня 2013Фінанси
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Конституційна асамблея розглядає питання щодо позбавлення Національного банку України права законодавчої ініціативи.
Про це журналістам сказав член асамблеї, президент Інституту правової політики Микола Оніщук, повідомили УНІАН у його прес-службі.
«Наразі комісія (у складі Конституційної асамблеї) з питань організації державної влади пропонує суттєво скоротити кількість суб’єктів законодавчої ініціативи, зокрема вилучити з переліку Нацбанк», - зазначив екс-міністр юстиції.
Він зауважив, що підтримує це виважене рішення комісії.
М.Оніщук також звернув увагу, що воно повністю відповідає європейській практиці щодо суб’єктів законодавчої ініціативи.
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