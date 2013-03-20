Конституційна асамблея планує позбавити НБУ права законодавчої ініціативи

Конституційна асамблея розглядає питання щодо позбавлення Національного банку України права законодавчої ініціативи.

Про це журналістам сказав член асамблеї, президент Інституту правової політики Микола Оніщук, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Наразі комісія (у складі Конституційної асамблеї) з питань організації державної влади пропонує суттєво скоротити кількість суб’єктів законодавчої ініціативи, зокрема вилучити з переліку Нацбанк», - зазначив екс-міністр юстиції.

Він зауважив, що підтримує це виважене рішення комісії.

М.Оніщук також звернув увагу, що воно повністю відповідає європейській практиці щодо суб’єктів законодавчої ініціативи.