Розслідування причетності глави МВФ до справи Тапі набирає обертів

У паризькій квартирі глави МВФ Крістін Лагард триває обшук у так званій справі Тапі, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

Агентству про це повідомив адвокат Лагард Іва Репік.

У серпні 2011 року суд ухвалив почати розслідування ролі Лагард в укладенні в 2008 році арбітражної угоди про виплату державою 285 млн євро компенсації бізнесменові, політику і другу тодішнього президента країни Ніколя Саркозі Бернару Тапі для врегулювання фінансового конфлікту між його компанією Adidas і Банком Франції. Лагард на момент укладання угоди займала пост міністра фінансів Франції.

Постанову суду було випущено через трохи більше ніж місяць після того, як Лагард була обрана на посаду виконавчого директора МВФ, на якому вона змінила Домініка Стросс-Кана, який пішов у відставку через сексуальний скандал. Проти Лагард не було порушено кримінальної справи, і експерти вже тоді відзначали, що розслідування може розтягнутися на роки.