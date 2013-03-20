Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1355/8,1375 грн/дол.

У середу, 20 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни піднялися: 8,1370/8,1395. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1355/8,1375 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2630/34, на 12:00 ціни підвищилися: 0,2632/36. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8920 (+0.0470).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2860/1,2955. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4835/10,4930, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5020/10,5110. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,5015/10,5100.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1250/8,1300, на 12:00 ціни піднялися - 8,1310/8,1340. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,1345/8,1380 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5120/10,5205, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,5185/10,5285. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,5265/10,5370.