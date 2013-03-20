Кабмін пропонує вдосконалити закони про фінансовий контроль

Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення здійснення фінансового контролю та врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідний законопроект було розроблено Міністерством юстиції на виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та схвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра Олександра Лавриновича, передбачені проектом зміни дозволять вдосконалити правове регулювання системи здійснення фінансового контролю та контролю за врегулюванням конфлікту інтересів, а також дозволять забезпечити подальший розвиток системи запобігання і протидії корупції, що сприятиме більш ефективній роботі з подолання цього явища.

Перед направленням до Кабінету Міністрів законопроект пройшов експертизу Ради Європи, за результатами якої отримав позитивні висновки.

Йдеться зокрема про вдосконалення положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за результатами моніторингу його практичного застосування.

Так, зміни спрямовані на удосконалення положень щодо спільної роботи близьких осіб. Згідно з урядовим законопроектом, допускається спільна робота близьких осіб, які працюють у сільських населених пунктах, крім тих, що є районними центрами, а також осіб, які працюють у сфері соціального захисту крім тих, які працюють в державних органах, органах влади Криму та органах місцевого самоврядування.

Зміни також стосуються обмежень стосовно осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Обмеження поширюються лише на укладення трудових договорів і договорів у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами-підприємцями.

Запропоновані зміни торкнуться також проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка не проводитиметься при переведенні, а також скорочено перелік документів, які подаються для проведення спеціальної перевірки.

Крім того, зміни стосуються проведення антикорупційної експертизи. Запроваджуватиметься проведення експертизи чинних нормативно-правових актів.

Зміни стосуються захисту осіб, які повідомили про корупційні правопорушення. Прямо заборонятиметься звільнення, переведення, атестація, зміна умов праці таких осіб тощо у зв’язку з повідомленням про корупційне правопорушення.

Також пропонуються зміни щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та надання інформації з нього. Зокрема пропонується визначити на законодавчому рівні порядок внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, до зазначеного реєстру та надання інформації з нього.

Крім того, проектом передбачено деталізувати форму декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та уточнити підстави для звільнення з роботи/служби осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених цим законопроектом.

Зміни розроблялися на виконання Плану заходів з реалізації рекомендацій, які містяться у другій оцінці Єврокомісії прогресу України у виконанні І-ї (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.

Крім того, пропоновані проектом зміни кореспондуються з рекомендаціями, наданими експертами Єврокомісії, щодо запровадження механізму фінансового контролю і контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, окремих прирівняних до них осіб.

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