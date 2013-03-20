Обсяг залучених під нацпроекти коштів у 2013 році перевищить 8 млрд грн

Обсяг коштів, залучених на реалізацію національних проектів у сфері дорожнього будівництва, формування енергетичної незалежності, а також в агросекторі в 2013 році становитиме щонайменше 8 млрд грн.

Про це в інтерв'ю журналістам за підсумками роботи круглого столу в Національному інституті стратегічних досліджень заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.

«Ми прийняли базові рішення. По-перше, розвиток інфраструктури за моделлю державно-приватного партнерства, коли приватні гроші приходять в будівництво доріг, що нам дозволить вийти на вирішення цієї проблеми. Другий пріоритет - енергонезалежність, проект LNG-термінал та інші проекти розвитку альтернативної енергетики. І аграрний блок, - сказав В.Каськів. - Ми вже в цьому році вийшли на етап підписання інвестиційних угод і можемо стверджувати, що грошей буде залучено в рамках інвестпроектів в обсязі 8 млрд грн. Причому ця сума може зрости за результатами нашої роботи в наступні два місяці».

Він також повідомив, що вже найближчим часом може бути вирішено питання щодо передачі в концесію ділянки окружної дороги Києва. «Буквально три дні тому була нарада у прем'єра, виведемо концесійний проект у стадію інвестиційної угоди. Інвестиційний проект, який повністю обійдеться без кредитів і держгарантій», - наголосив глава держагентства.

Як повідомляв УНІАН, для реалізації національних проектів в Україні в 2011 році було залучено близько 7,5 млрд дол. інвестицій. У 2012 році планувалося залучити не менше 10 млрд дол. інвестицій. У червні 2012 року В.Каськів заявляв, що 16 великих компаній розглядають можливість реалізації в Україні проектів у різних сферах економіки із загальним обсягом інвестицій на рівні 4,5 млрд дол.

Нагадаємо, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал» обсягом фінансування близько 1 млрд доларів. Однак через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті.