Кіпр може отримати допомогу Росії за умови інтеграції до ЄврАзЕс - радник Путіна

Кіпр повинен брати участь в інтеграції в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), якщо хоче отримати фінансову підтримку з боку Російської Федерації.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв.

"Проблеми Кіпру ми могли б вирішувати, якщо Кіпр був би в нашій юрисдикції - якби, припустимо, Кіпр був в Євразійському економічному співтоваристві. Тоді він міг би отримати кредити, як Таджикистан, Киргизія, Білорусія, з Антикризового фонду ЄврАзЕС. А зараз від нас вимагають допомогти країні, яка поза нашої юрисдикції. Якщо країна хоче дійсно отримати від Росії допомогу, значить, їй потрібно входити до наших процесів інтеграції", - сказав Глазьєв в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Росія, на його думку, повинна створювати орієнтовану на сусідів з СНД суверенну фінансову систему, використовуючи зокрема механізми контролю за рухом капіталу.

"Центр світової фінансової системи завжди вирішуватиме свої проблеми за рахунок периферії, тому нам потрібно створювати свою грошову систему - суверенну, засновану на власних кредитних джерелах, захищену від зовнішнього світу відповідними механізмами контролю за рухом капіталу і орієнтовану на довгострокові інвестиції у власний розвиток. Цю систему потрібно робити не тільки для себе, але і для всього Митного союзу, для СНД", - сказав С.Глазьєв.

Нагадаємо, що 20 березня глава міністерства фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс під час візиту до РФ заявив, що розраховує домовитися з Москвою про надання кредиту вже в середу. Крім того, передбачається, що на переговорах обговорять питання щодо пролонгації російського кредиту Кіпру об'ємом 2,5 мільярди євро.