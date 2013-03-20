Кабмін затвердив штатну чисельність працівників Міндоходів

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив кількість штатних працівників Міністерства доходів і зборів України на рівні 2440 осіб, а власне кількість інспекцій скорочено шляхом злиття на 37 – до 333 інспекцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів з посиланням на урядове рішення.

«Проведення реорганізації територіальних органів Міністерства не погіршить умов обслуговування платників податків, оскільки об'єднані інспекції й далі надаватимуть всі необхідні послуги, а дислокація митних органів не зміниться», - повідомили в Міндоходів.

У Міністерстві також повідомили, що окремою урядовою постановою врегульовано питання діяльності структурних підрозділів територіальних органів – управлінь, відділів, секторів, митних постів і відділень.

Реорганізація системи територіальних органів дасть змогу забезпечити ефективну організацію роботи з виконання покладених на Міністерство завдань, повідомляє Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, визначивши, що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України і Державної митної служби України, які реорганізуються.

Президент встановив, що у складі Міністерства доходів і зборів України і його територіальних органів утворюються і діють підрозділи податкової міліції.

Міністр доходів і зборів України здійснює повноваження, пов'язані з прийняттям, проходженням і звільненням із служби осіб рядового і начальницького складу податкової міліції, які проходять службу у складі Міністерства доходів і зборів України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.