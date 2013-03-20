Кожара обговорив з послом Японії питання залучення інвестицій в Україну
19:25, 20 березня 2013Фінанси
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Тоіті Сакату питання залучення японських інвестицій в Україну.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, зустріч міністра з послом відбулася сьогодні.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили широке коло питань українсько-японського співробітництва у політичній, економічній та гуманітарній сферах, а також графік двосторонніх заходів на поточний рік.
Окрема увага була приділена співпраці у сферах сільського господарства та енергетики, зазначили в МЗС.
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