Центробанк Кіпру обіцяє захистити депозити іноземних вкладників

Заступник голови Центрального банку Кіпру Евдокімос Ксенофонтос заявив, що депозити іноземних вкладників у кіпрських банках будуть захищені.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на Кіпрське агентство новин, про це заступник голови Центробанку повідомив після наради у Президента Нікоса Анастасідіса.

Е.Ксенофонтос висловив оптимізм щодо майбутнього, незважаючи на несприятливу ситуацію. Нинішнє положення може бути виправлено, сказав він.

"Ми можемо це зробити. Трійці доведеться змиритися. Ми повинні бути готові йти на жертви, і це стосується кіпрських вкладників. Але ми не можемо зробити це з іноземними вкладниками, які довірили нам (гроші). Це було б крадіжкою", - сказав заступник голови ЦБ.

У середу ввечері телеканал Mega повідомив, що після безрезультатних переговорів із "трійкою" і Росією уряд Кіпру має намір повернутися до первісного сценарію податку на вклади. Однак він торкнеться тільки сум, що перевищують 100 тис. євро, і разовий податок на них буде менше раніше запропонованих 9,9%.

Крім цього, новий план передбачає створення "хорошого" і "поганого" банків. До "хорошого" переведуть депозити до 100 тис. євро і обслуговувані кредити, а до «поганого» - депозити вище 100 тис. євро і необслуговувані кредити. Мета - провести санацію "поганого" банку протягом шести місяців.

Крім цього, передбачається зібрати 3 млрд євро зі страхових фондів і продати Cyprus Popular Bank, другій за величиною банківській групі Кіпру, що працює під брендом Laiki. Від продажу банку влада має намір виручити 3 млрд євро, повідомляє телеканал.

"Повернутися до початкового плану доводиться після дуже холодного прийому плану Б з боку трійки. Іноземні кредитори зайняли дуже жорстку позицію, заявляючи, що Кіпр повинен був затвердити в неділю законопроект зі "стрижки" депозитів... Водночас холодний прийом надали Кіпру і в Москві... Росія демонструє відсутність будь-якого ентузіазму до угоди, Москва не хоче погіршувати відносини з Європою заради такої маленької країни, як Кіпр", - передає телеканал.

Крім того, Кіпрське агентство новин повідомляє, що парламент країни сьогодні у другій половині дня проголосує за новий план порятунку економіки, підготовлений урядом. Президент Н.Анастасіадіс заявив, що рішення щодо порятунку економіки має бути прийняте не пізніше четверга, в уряду більше часу.

Парламент Кіпру 19 березня проголосував проти введення податку на депозити, який дав би бюджету Кіпру 5,8 млрд євро для порятунку фінсистеми. ЦБ Кіпру оголосив, що банки на острові будуть закриті до 26 березня, поки політики намагаються врятувати угоду з ЄС щодо зовнішнього фінансування. Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про домовленості інформації поки немає.

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