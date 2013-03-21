Кіпр обговорює допомогу РФ в обмін на частки в банках і родовищах - міністр фінансів Кіпру

Кіпрська делегація обговорює з Росією умови надання фінансової допомоги в обмін на частки в банках і проектах з розробки газових родовищ, сказав міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс журналістам у четвер перед початком нового раунду переговорів у Москві, передає ПРАЙМ.

"Ми, звичайно ж, просимо про допомогу, але так, щоб це мало економічний сенс для Росії, - сказав Сарріс. - Виникає велика кількість умов при обговоренні можливостей, пов'язаних з банками, природним газом та іншими активами, на яких ми б могли базувати співпрацю з Росією".

Міністр додав, що обидві команди переговірників з чиновників і банкірів інтенсивно працюють над умовами угоди.

Як повідомляв УНІАН, парламент Кіпру 19 березня проголосував проти введення податку на депозити, який дав би бюджету Кіпру 5,8 млрд євро для порятунку фінсистеми. ЦБ Кіпру оголосив, що банки на острові будуть закриті до 26 березня, поки політики намагаються врятувати угоду з ЄС про зовнішне фінансування. Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про домовленості інформації поки немає.

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