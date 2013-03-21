Міжбанк четверга відкрився зростанням євро

У четвер, 21 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1310/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2627/31, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5075/10,5185. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,2926/28 (середа — 1,2897/99).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни піднялися 8,1370/8,1395. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися 8,1355/8,1375 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4835/10,4930, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5020/10,5110. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,5015/10,5100.