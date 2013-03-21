Україна з початку року вторгувала 22 млрд доларів

Товарообіг України з 192 країнами світу з початку року становив 22 млрд доларів, при цьому найактивніше Україна торгувала з країнами СНД (обсяг імпорту становив 4,4 млрд доларів, експорту – 3,3 млрд доларів) і державами Європейського союзу (обсяг імпорту становив 3,6 млрд доларів, експорту - 3 млрд доларів). Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

На третьому місці за обсягами торгів, за повідомленням Міндоходів, - країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, український експорт в якому становить 2,7 млрд доларів, а імпорт– 2,4 млрд доларів. При цьому частка Китаю в обсязі імпорту становить 12%, експорту – 4%.

Обсяг товарообігу з США становить 450 млн. доларів за імпортом і 173 млн. доларів за експортом.

Традиційний для України ринок - ринок країн Африки в Міндоходів охарактеризували такими показниками: експорт - 637 млн. доларів, імпорт - 130 млн. доларів.

Найменший товарообіг зафіксований з Австралією: імпорт - 15,6 млн. доларів, експорт - 9 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2013 року становило 15,8 млн. дол. проти від’ємного сальдо 60,5 млн. дол. за січень 2012 року. Україна в січні 2013 року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів на 29,4% - до 292,18 млн. дол., при цьому імпорт зменшився на 24,2% - до 321,58 млн. дол. Експорт зернових у січні 2013 року проти аналогічного місяця 2012 року зріс на 6,2% - до 555,08 млн. дол., у цілому експорт продуктів рослинного походження зріс на 17,2% - до 796,85 млн. дол.