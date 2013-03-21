Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації банку «Таврика»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Як йдеться у повідомленні, 20 березня виконавча дирекція фонду ухвалила відповідне рішення на підставі постанови Національного банку України від 20 березня № 97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Уповноваженою особою фонду на проведення ліквідації банку призначена Наталя Соловйова, начальник відділу тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків фонду, раніше уповноважена на здійснення тимчасової адміністрації банку. Вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації інформації про ліквідацію банку в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію банку «Таврика». З 21 грудня 2012 року по 20 березня 2013 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснював тимчасову адміністрацію в банку, протягом якої проводилися виплати коштів вкладникам банку через установи «Імексбанку». Також фонд проводив пошук потенційних інвесторів банку «Таврика».