Податкова міліція Києва розкрила порушень під час держзакупівель на 24 млн грн

Співробітники податкової міліції Києва з початку року розкрили 55 кримінальних правопорушень під час здійснення державних закупівель і відшкодували збиток, заподіяний державі, у розмірі 24 млн грн. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві з посиланням на голову столичної податкової міліції Ігоря Усика.

Зокрема порушення виявлені при постачаннях комп'ютерної техніки, проведенні будівельних робіт, зокрема будівництва ліній зв'язку і автоматизації промислових об'єктів. Порушення, за даними ДПСУ Києва, часто супроводжувалися використанням послуг конвертаційних центрів, де переводилися у готівку бюджетні гроші.

«Проведення контрольно-перевірочних заходів продовжується, і ми очікуємо від них значного економічного ефекту у вигляді додаткових надходжень до бюджету», - цитує прес-служба І.Усика.

Як повідомляв УНІАН, з початку року загалом по Україні Державна фінансова інспекція України, що створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління, за результатами оперативного моніторингу ризикових державних закупівель попередила розтрату 243 млн грн.

Нагадаємо також, що в 2012 році ДПСУ Києва закрила 15 конвертаційних центрів із загальним обігом 2,5 млрд грн.