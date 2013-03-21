Європейський центробанк може припинити фінансування банків Кіпру після 25 березня

Європейський центробанк (ЄЦБ) продовжить надавати необхідну ліквідність банкам Кіпру до 25 березня, повідомило агентство Франс Прес з посиланням на заяву регулятора.

"Рада керівників ЄЦБ вирішила зберегти поточний обсяг підтримки ліквідністю до понеділка. Після цього терміну ліквідність надаватиметься тільки в разі затвердження програми підтримки банків, узгодженої з ЄС і МВФ",- йдеться в заяві, передає ПРАЙМ.

Як повідомляв УНІАН, Парламент Кіпру 19 березня проголосував проти введення податку на депозити, який дав би бюджету Кіпру 5,8 млрд євро для порятунку фінсистеми. ЦБ Кіпру оголосив, що банки на острові будуть закриті до 26 березня, поки політики намагаються врятувати угоду з ЄС щодо зовнішнього фінансування. Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про домовленості інформації поки немає.