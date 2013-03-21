«Спрощенці» з початку року збільшили податкові платежі майже втричі

Приватні підприємці України, які працюють за спрощеною системою оподаткування, з початку року збільшили обсяг податкових надходжень у 2,8 рази - до 995,1 млн грн з 346,2 млн грн за аналогічний період 2012 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У Міндоходів звернули особливу увагу на те, що вся сума податку нараховувалася і виплачувалася підприємцями самостійно, і правильність їхніх дій податківці зможуть оцінити тільки після перевірки податкових декларацій, які підприємці нададуть у квітні.

Водночас у міністерстві упевнені, що сума податків після перевірок навряд чи істотно зміниться, оскільки малий бізнес «завжди дотримується закону, і не зацікавлений у зростанні заборгованості перед бюджетом».

У Міндоходів також повідомили, що на сьогодні за спрощеною системою оподаткування працюють 1,2 млн фізичних осіб - підприємців.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робочих. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 робітників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш як 3 млн грн і кількістю найманих робітників до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їх діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більш як 5 млн грн, правом наймати до 50 робітників і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, база обкладення єдиним податком була розширена, зокрема були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців».

Найбільш популярною залишається друга група «спрощенців», у якій працюють 641 тис. підприємців.