«ПриватБанк» може спрямувати до 95% прибутку 2012 року на збільшення статутного капіталу

Акціонери «ПриватБанку» під час загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 року, мають намір розглянути питання збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, отриманого банком за результатами роботи в 2012 році. Про це йдеться в прес-релізі банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, передбачається, що акціонери на капіталізацію «ПриватБанку» можуть направити до 95% прибутку минулого року.

«Збільшення статутного капіталу буде здійснено шляхом збільшення номінальної вартості акцій при збереженні існуючого розподілу акцій серед основних акціонерів банку», - уточнює прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2013 року один із основних акціонерів «ПриватБанку» бізнесмен Геннадій Боголюбов збільшив частку участі в капіталі банку - до 33,9117%, пакет акцій, що належить Ігорю Коломойському, становив - 33,7991%, а кіпрської Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

За інформацією банку, «незначні коливання відбуваються за рахунок перерозподілу акцій з міноритарними акціонерами».

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку на початок 2013 року були Г.Боголюбов - 33,83%, І.Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.