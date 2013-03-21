Центробанк Кіпру розповів, скільки грошей у банках країни

Загальна сума депозитів, як кіпрських, так і іноземних, у банках Кіпру наприкінці лютого 2013 року становила 68 мільярдів євро, повідомляє Афінське агентство новин з посиланням на офіційні дані Центрального банку Кіпру.

З цієї суми 20 мільярдів євро іноземних депозитів, зокрема 18 мільярдів євро російських депозитів. Кіпрські депозити наближаються до 48 мільярдів євро, передає РІА «Новини».

Тим часом дані системи електронних платежів JCC Payment Systems Ltd., для роботи в якій вимагається зареєстрована на Кіпрі компанія, показують скорочення операцій за кредитними картками. Так, 19 березня загальна сума покупок і операцій з використанням карток становила 4,1 мільйона євро, а тижнем раніше - 5 мільйонів євро. Отже, зниження становило 22%.

Банки Кіпру, які не працюватимуть до 26 березня, забезпечують видачу готівки на карту через банкомати від 600 до 100 євро в день.

Нагадаємо, Європейський центробанк (ЄЦБ) продовжить надавати необхідну ліквідність банкам Кіпру до 25 березня.

"Рада керівників ЄЦБ вирішив зберегти поточний обсяг підтримки ліквідністю до понеділка. Після цього терміну ліквідність буде надаватися тільки в разі затвердження програми підтримки банків, узгодженої з ЄС і МВФ", - йдеться в заяві

Як повідомляв УНІАН, Парламент Кіпру 19 березня проголосував проти введення податку на депозити, який дав би бюджету Кіпру 5,8 млрд євро для порятунку фінсистеми. ЦБ Кіпру оголосив, що банки на острові будуть закриті до 26 березня, поки політики намагаються врятувати угоду з ЄС щодо зовнішнього фінансування. Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про домовленості інформації поки немає.