Медведєв пропонує створити офшор на Далекому Сході

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на тлі обговорення у всьому світі фінансових проблем Кіпру запропонував подумати про створення офшору на Далекому Сході, повідомляє РІА «Новости».

"Зараз весь світ цей Кіпр обговорює, офшорна зона - не офшорна зона, - рано чи пізно з усіма справами розберуться, сподіваюся, рішення буде не конфіскаційним, а розумним і сучасним... Але якщо такі пристрасті там киплять, може, нам подумати, може, нам якусь зону створити на Далекому Сході. У нас місць багато хороших: Cахалін, Курили. Заодно може бути частина наших грошей, які на Кіпрі, а також в інших зонах, які зараз чомусь не згадуються зі зрозумілих причин, типу BVI, Багами і так далі, які до нас переїдуть", - сказав Медведєв у четвер на засіданні уряду РФ.

Він зазначив, що тут є небезпеки, "пов'язані з тим, що у нас всі реєструватимуться", але це вже питання законодавчої техніки. У будь-якому разі, необхідні нові інструменти для розвитку Далекого Сходу, наголосив прем'єр. "Просив би всіх членів уряду над цим подумати", - сказав Медведєв.

Фінансова система Кіпру, одного з великих світових офшорів, залишається під загрозою після того, як у вівторок парламент острівної держави проголосував проти введення разового "податку" на депозити в кіпрських банках, який був умовою отримання фінансової допомоги від Євросоюзу. Влада Кіпру другий день проводить переговори з представниками Росії і ЄС, намагаючись врятувати країну від дефолту.

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