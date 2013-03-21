Уряд Кіпру відмовився від ідеї податку на депозити. Як передає РІА «Новости», про це заявив голова парламенту Яннакі Оміру після наради у Президента Нікоса Анастасіадіса.

"Ми не обговорюємо скорочень і не повертаємося до скорочень", - сказав спікер, який очолює одну з опозиційних парламентських партій.

"Було ухвалено одностайне рішення про створення інвестиційного фонду солідарності", - йдеться в заяві, поширеній за підсумками зустрічі Президента Н.Анастасіадіса з лідерами парламентських партій.

Президент закликав громадян зберегти атмосферу єдності й рішучості, підтримати ініціативи та рішення, які прийняті політичним керівництвом у четвер, і прийматимуться найближчими днями.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу, 16 березня, парламент Кіпру планував схвалити план введення в республіці податку на банківські вклади, обсяг надходжень від якого повинен був стати частиною загального обсягу фінансової допомоги країні. Оподаткування спочатку планувалося диференційованим - для вкладів менше 100 тис. євро (за ставкою близько 6,7%) і понад 100 тис. євро (за ставкою близько 10%). Водночас у суботу остаточного рішення щодо оподаткування не ухвалили - голосування щодо відповідного законопроекту парламенту Кіпру перенесли на понеділок, 18 березня, а потім і на вівторок, 19 березня.

У вівторок законопроект про введення податку на банківські депозити, що дав би бюджету Кіпру 5,8 млрд євро для порятунку фінсистеми, не підтримав жоден із парламентаріїв: 36 проголосували проти, ще 19 утрималися.

Центробанк Кіпру оголосив, що банки на острові будуть закриті до 26 березня, поки політики намагаються врятувати угоду з ЄС про зовнішнє фінансування.

Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про домовленості інформації поки немає.