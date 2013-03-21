Профільний комітет ВР рекомендує відхилити законопроект про оподаткування депозитів

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді відхилити законопроект народного депутата Євгена Сігала про внесення змін до Податкового кодексу в частині введення 25% податку на відсотки за депозитними вкладами фізосіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету з посиланням на його голову Віталія Хомутинніка.

«По-перше, це (введення податку - УНІАН) може призвести до відпливу капіталу з банківської сфери, що неприпустимо. По-друге, введення 25% податку на відсотки за депозитними вкладами негативно позначиться на середньому класі, а цього ніяк не можна допустити», - сказав В.Хомутиннік.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і ввести з 1 січня 2014 року 25% податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах. Відповідний законопроект №2401 зареєстровано в парламенті 26 лютого 2013 р.

Водночас Національний банк висловився проти оподаткування доходів від банківських вкладів, а перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов на прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ, що пройшла 19 березня, заявив, що Нацбанк і уряд «не замислювалися над тим, щоб вводити податок на депозити».