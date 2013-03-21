Кабмін зобов'язав Держінвестпроект заздалегідь повідомляти про використання коштів на покращення іміджу України

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених держбюджетом на здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України, й зобов'язав Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами видавати накази про проведення іміджевих заходів із зазначенням назви заходу, його виконавця, дати і місця проведення, а також суми витрат і докладного витратного кошторису.

Про це сказано в постанові Кабміну №177 від 20 березня 2013 року, опублікованій на веб-порталі уряду.

Звіт про виконання заходів Держінвестпроект повинен подавати до Мінфіну щоквартально.

Цією ж постановою Кабмін заборонив виділяти гроші на оплату проїзду, проживання, харчування та виплату добових особам, які беруть участь у міжнародних інвестиційних заходах за кордоном і в Україні, окрім витрат, пов'язаних із відрядженнями членів офіційних делегацій, склад яких має бути затверджено заздалегідь.

Крім того, згідно з постановою, не допускається направлення коштів на оплату посередницьких послуг, а також на купівлю основних фондів, утримання установ і проведення робіт із метою отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Кабмін пропонував виділити Держінвестпроекту 36 млн грн для формування позитивного інвестиційного іміджу країни в 2013 році.

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