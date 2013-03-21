Міжбанк у четвер закрився котируваннями 8,1350/8,1375 грн/дол.

У четвер, 21 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1310/8,1380, на 12:00 звузився спред 8,1355/8,1365. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1350/8,1375 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2627/31, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2630/34. До закриття ціни досягли рівня 0,2632/36. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8630 (-0.0290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2880/1,2955. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5075/10,5185, на 12:00 ціни пішли вниз 10,4960/10,5030. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5090/10,5185.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1370/8,1395. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1355/8,1375 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4835/10,4930, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5020/10,5110. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,5015/10,5100.