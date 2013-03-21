Експертна допомога МФК позитивно впливає на хід реформ в Україні - Янукович

Експертна допомога Міжнародної фінансової корпорації у різних напрямках позитивно впливає на хід реформ в Україні.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з головою Міжнародної фінансової корпорації Цзинь-Юн Цаєм, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Хотів би ще раз підтвердити, що ми завжди залишаємося вашими надійними партнерами і вдячні вам за ту співпрацю, яку ми маємо з вами в Україні», - наголосив глава держави.

За його словами, широке коло питань співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією стосується системних реформ, які були розпочаті в Україні у травні 2010 року.

«Ми високо цінуємо роль експертів представництва Міжнародної фінансової корпорації, яка працює в Україні, і в тих напрямках, у яких співпрацюємо, ми відчуваємо постійну допомогу, яка позитивно впливає на хід реформ», - зазначив В.Янукович.

Він підкреслив, що результати досліджень українського проекту Міжнародної фінансової корпорації «Інвестиційний клімат в Україні» є дороговказом щодо здійснення реформ у сфері державного контролю та технічного регулювання.

Голова Міжнародної фінансової корпорації Цзинь-Юн Цай, у свою чергу, зазначив, що Україна має величезний потенціал для розвитку. «Ми хочемо бути партнерами в цьому», - додав він.

*** Міжнародна фінансова корпорація була створена у 1956 році. На сьогодні 184 країни є членами МФК. Україна стала членом Міжнародної фінансової корпорації у 1993 році.

МФК, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусує свою діяльність виключно на приватному секторі. МФК сприяє сталому економічному зростанню країн, що розвиваються, фінансуючи інвестиції, надаючи компаніям та урядам консультативні послуги, мобілізуючи приватний капітал на міжнародних фінансових ринках.

У 2012 фінансовому році МФК допомагала клієнтам створювати нові робочі місця, покращувати екологічні показники діяльності та підтримувати місцеві громади. При цьому обсяг інвестицій МФК за відповідний рік виріс до рекордних за всю історію 20 млрд дол. США.

На сьогодні Україна займає 15 місце у глобальному портфелі МФК за обсягом інвестицій. Наша держава є пріоритетною країною для МФК щодо фінансування та впровадження консультативних програм.

Кілька років поспіль МФК нарощує інвестиційну діяльність в Україні. Щоб допомогти українським компаніям стати визнаними лідерами у своїх галузях, МФК уже інвестувала більше ніж 1,8 млрд дол. США з власних коштів у різні проекти в агробізнесі, фінансовому секторі, енергетиці, інфраструктурі, індустрії будівельних матеріалів.

Президент України у травні 2012 року дав доручення прем’єр-міністру Миколі Азарову долучити експертів Міжнародної фінансової корпорації до розроблення проектів у сфері господарської діяльності.

Крім того, програми МФК сфокусовані на пріоритетні сектори економіки. Консультативні програми МФК спрямовані на удосконалення умов для ведення бізнесу в Україні, зміцнення фінансових інституцій та запровадження нових фінансових продуктів і посилення конкурентноздатності провідних виробників у ключових галузях економіки.

МФК розпочала свою діяльність в Україні, ініціювавши консультативні проекти у сфері приватизації та земельної реформи. Впроваджені за підтримки урядів Канади, Японії, Норвегії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки проекти допомогли створити основу приватного сектору в країні.