Янукович закликає керівників регіонів створити інвестиційні карти своїх територій

Президент України Віктор Янукович закликав керівників регіонів створити інвестиційні карти своїх територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

За словами Президента, сьогодні в країні неефективно використовуються наявні і потенційні джерела доходів регіонів, в тому числі земля, туристична сфера, об’єкти комунального господарства.

В.Янукович розкритикував той факт, що деякі регіони не рекламують свої можливості, а дехто з керівників регіонів навіть не знають, що таке іміджева політика регіонів.

Тому він закликав комплексно задіяти всі можливості для наповнення місцевих бюджетів, максимально використовуючи можливості регіонів.

Водночас Президент висловив сподівання, що цьому сприятиме запланована до створення мережа “регіоналістів” - фахівців та експертів з питань регіонального розвитку.