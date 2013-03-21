Кількість клієнтів банків у 2012 році зросла на 0,5 млн - НБУ

У 2012 році кількість клієнтів, що обслуговуються в банках, зросла на 0,5 млн, кількість відкритих клієнтами рахунків – на 13,9 млн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, тенденція зростання кількості клієнтів у банках і відкритих клієнтами рахунків зберігається. За даними статистичної звітності банків на 1 січня ц. р., у 176 установах банків обслуговується 131,8 млн клієнтів, які володіють поточними і депозитними рахунками, зокрема 129,7 млн фізичних осіб і 2,1 млн суб'єктів господарювання. Загальна кількість відкритих рахунків на 1 січня, з урахуванням 54,6 млн рахунків, відкритих в «Ощадбанку» до 1992 року, становила 182,9 млн, зокрема 129,2 млн або 70,6% - поточні, 53,7 млн або 29,4% - вкладні рахунки. Частка рахунків фізичних осіб становить 97,9% усіх відкритих клієнтами рахунків, зокрема фізичними особами відкрито 125,4 млн поточних і 53,6 млн вкладних рахунків.

Як повідомляв УНІАН,за даними Національного банку України, зобов'язання банків у 2012 році зросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання – 202,6 млрд грн, або 21,2%.