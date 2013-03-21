За кілька років банківські послуги надаватимуться дистанційно - експерти

Через кілька років більшість банківських послуг надаватимуться з використанням інтернет-технологій і дистанційних сервісів.

Про це повідомили журналістам топ-менеджери найбільших українських банків під час щорічної зустрічі українських і зарубіжних банкірів Banking Congress in Ukraine.

У ході дискусії про стан банківської сфери і прогнози її розвитку в 2013 році банкіри висловили думку, що через кілька років велика частина кредитів і депозитів буде оформлятися клієнтами банків дистанційно, і потреба в нинішній кількості відділень банків може істотно знизитися.

Генеральний директор Platinum Bank Грегорі Краснов навів приклад про ринок Росії, який динамічно розвивається через Інтернет. За його словами, кількість відділень банків в Україні істотно перевищує стандарти європейських країн, і ситуація повинна змінитися.

Голова представництва BNP Paribas Домінік Меню зазначив, що є операції, які можна проводити тільки за допомогою відділень із встановленням особистого контакту з клієнтом. Також Д.Меню вважає важливим питання генерацій, оскільки в даний час молоді люди більш активно використовують дистанційні сервіси.

Голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук вважає, що повне переведення існуючих обсягів операцій банківських відділень в телекомунікаційні системи неминуче призведе до масштабних проблем. За його словами, державний нагляд за телекомунікаційними компаніями не знаходиться на такому високому рівні, як у банківській системі, водночас навіть перебуваючи під такою пильною увагою регуляторів, банки стають банкрутами. «Я бачу перспективи в роботі банківських відділень ще у найближчі 10-15 років, оскільки для клієнтів важливе спілкування. У нас чудовий колл-центр, прекрасний інтернет-банкінг, але деяким клієнтам цього недостатньо», - сказав банкір. За його словами, кількість відділень банків в Україні обумовлена великою кількістю банків, і ситуація зміниться природним чином за допомогою укрупнення банківської системи.

«Питання про те, які сервіси ми можемо винести за рамки банківської системи і забезпечувати за допомогою телекомунікаційних технологій, є фундаментальним. Наприклад, валютообмінні операції не є ризиковими, і можуть бути винесені. Що стосується операцій з коштами клієнтів, то оскільки в цьому напрямку можливі фінансові афери, банки повинні відстоювати свої інтереси в цьому напрямку», - висловив свою думку екс-заступник голови Національного банку Олександр Савченко. Експерт вважає, що державне регулювання на фінансових ринках ще потрібно удосконалювати, тоді як на товарних ринках воно є достатнім, тому побоювання клієнтів про високі ризики, пов'язані з дистанційними сервісами, перебільшені.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками найбільшого провайдера процесингових послуг України - компанії «Український процесінговий центр» (UPC), у 2012 році обороти з оплати покупок в Інтернеті зросли на 57% порівняно з 2011 роком.