GRECO підвищила рейтинг виконання Україною антикорупційних рекомендацій - Лавринович

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) підвищила рейтинг виконання та, відповідно, визнала виконаними Україною низки антикорупційних рекомендацій. Водночас GRECO закликала українські органи влади прийняти проект Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це сказав міністр юстиції Олександр Лаврінович. За словами міністра, таке рішення було схвалене під час 59-го пленарного засідання групи держав Ради Європи проти корупції за підсумками розгляду Третього додаткового звіту про стан виконання нашою державою антикорупційних рекомендацій GRECO, наданих за результатами спільних першого та другого раундів оцінювання.

У рамках обговорення вказаного звіту GRECO було поінформовано про прогрес України в удосконаленні системи запобігання і протидії корупції. Зокрема, про прийняття Верховною Радою нового Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про правила етичної поведінки». Крім того, було поінформовано про внесення Урядом на розгляд Верховної Ради України законопроектів, які спрямовані на удосконалення законодавства в антикорупційній сфері.

За результатами розгляду звіту GRECO підвищила рейтинг виконання та відповідно визнала виконаними рекомендації щодо розробки та впровадження антикорупційної стратегії й плану дій з її виконання, а також щодо прийняття модельного кодексу поведінки публічних службовців й запровадження їх навчання з питань запобігання і протидії корупції, професійної етики.

GRECO привітала залучення громадськості до оцінки стану реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки та планів Уряду щодо внесення змін до вказаної Програми на підставі пропозицій громадських організацій.

Водночас GRECO закликала українські органи влади прийняти проект Закону «Про про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації», який неодноразово вносився Урядом на розгляд Верховної Ради України і до цього часу залишається неприйнятим.

Цю рекомендацію щодо прийняття нормативно-правових актів про управління арештованим з метою конфіскації майном, що може гнучко застосовуватися з метою ефективного збереження вартості такого майна, було визнано невиконаною.

До 31 грудня 2013 року Україна має подати GRECO додаткову інформацію про стан виконання антикорупційних рекомендацій, наданих за результатами спільних першого та другого раундів оцінювання.

Як повідомлялося, 18-22 березня 2013 року делегація України бере участь у 59-му пленарному засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), що відбувається у місті Страсбург (Французька Республіка).