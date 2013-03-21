Держфінінспекція запобігла перевитраті бюджетних коштів у держзакупівлях на 373 млн грн

Органи Державної фінансової інспекції України за підсумками оперативного моніторингу державних закупівель протягом двох із половиною місяців 2013 року запобігли перевитраті бюджетних коштів на загальну суму близько 372,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив голова Держфінінспекції Петро Андрєєв під час розширеного засідання колегії відомства.

Згідно з повідомленням, внаслідок виявлених фінансових порушень було скасовано торги на загальну суму 193,2 млн грн і розірвано укладені договори на 179,3 млн грн. Зокрема, на 126,7 млн грн – у Донецькій, 89 млн грн – у Львівській, 42,3 млн грн – у Луганській, 31,2 млн грн – у Кіровоградській, 26,8 млн грн – у Черкаській областях.

Як повідомляв УНІАН, органи Держфінінспекції України за січень-лютий ц.р. забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на суму 206,6 млн грн.