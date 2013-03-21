Банк «Надра» має намір у 2013 році наростити активи до 30 млрд грн

Бізнес-план банку «Надра» на 2013 рік передбачає збільшення обсягу активів на 8% - до 30 млрд грн, повідомляється на офіційному сайті банку.

Згідно з повідомленням, з початку 2013 року кредитний портфель банку зріс більш ніж на 1,5 млрд грн, а за підсумками поточного року заплановано його зростання на 12% - до 24 млрд грн. «Серед основних завдань на поточний рік - активізація продажів, зростання клієнтської бази, активне кредитування агропромислового сектору та розвиток проектів торгового фінансування», - цитує прес-служба банку голову правління Дмитра Зінкова.

Також повідомляється, що в цьому році банк продовжить роботу з оптимізації регіональної мережі, яка сьогодні нараховує 543 відділення, водночас скорочення мережі не планується. «Частина відділень в цьому році може змінити місцерозташування. Крім того, банк «Надра» продовжить точково відкривати нові відділення з урахуванням економічного потенціалу регіону», - зазначив Д.Зінков.

За його словами, у 2013 році банк «Надра» планує залучити субординований борг на суму понад 1 млрд грн, у підсумку регулятивний капітал банку до кінця року становитиме понад 4 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 27,68 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 21,36 млрд грн, зобов'язання - 23,66 млрд грн, статутний капітал - 3,89 млрд грн, власний капітал - 4,03 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,01 млн грн.

Основним власником банку є український бізнесмен Дмитро Фірташ через компанію Centragas Holding AG (Австрія, 89,9659% акцій банку).